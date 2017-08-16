世紀謊言被揭穿 黃智賢：這政權還有臉執政？

總統蔡英文。(中時資料照)

昨天台灣電力公司大潭電廠六部機組跳脫，造成全台大規模停電。政論節目主持人黃智賢說全台668萬戶，17縣市大停電，是21世紀的世界級笑話，更是世紀級謊話被拆穿的結果，「這個政權還有臉執政下去嗎?」

黃智賢說昨天全台大停電，代表這個政權對電的所有論述與數字，已經被證實是毫無廉恥的謊話，這個政權，把台灣演成災難片。

黃智賢說民進黨帶頭，利用反核的力量奪取政權，怎能只有一個蔡英文要負責?「開記者會說台電藏電，說電夠用的鄭麗君和民進黨其他人，不是缺電戰犯?時代力量那一夥人，佔領忠孝東路反核那一夥人，不是缺電戰犯?」她也點名林義雄還要躲嗎?還有臉嗎?她說林義雄反核絕食演的那一場戲，拿來對付馬英九，讓花了4000億蓋的核四，在沒有公投下，馬英九乖乖封存起來。

「面對財團和民粹，藍綠都經不起檢驗，都是戰犯」。黃智賢說面對民粹，民進黨囂張說謊，國民黨苟且偷生。在反核的民粹之前，敢勇敢對抗的政客有幾個?民進黨是搧風點火的強盜，國民黨是只求苟活的管家。她說民進黨手上有核一核二和核四的電，卻寧願讓人民水深火熱，死都不准用，現成可以用而被擺著的核電，如果用了，就算這次大談全部機組掛了，全台也不會大停電。

黃智賢說蔡英文一面說道歉，卻說要「改革」，意思是說，這個災難與她無關，是別人的錯。「她還要利用她製造出來的災難，把自己化妝成改革者呢 !」黃智賢轟這樣的寡廉鮮恥，舉世罕見。只要政治鬥爭，絕不讓人民有電可以用。黃諷刺表示，蔡英文要改革，改革的第一步，就是這個政權下台，不要再殘害人民的命了。

黃智賢臉書全文：

815全台大停電，這個政權還有臉執政下去嗎?

1

815全台668萬戶 17縣市大停電，是21世紀的世界級笑話。

更是世紀級謊話被拆穿的結果。

這個政權對電的所有論述和數字，已經被證實是毫無廉恥的謊話

這個政權，把台灣演成災難片。

不需要任何人武力攻台，只要一個工人按了一個按鈕，台灣就陷入癱瘓和災難現場。

668萬戶停電，不要說不能生活做生意了。

雙北有超過400人被困在電梯。

台中，高雄，到處都是災情。

最起碼有一個人，是因為突然停電而喪命。

2

執政者把人民推入火坑，卻沒有任何處理的能力。

但火速發動政治鬥爭奪取利益，卻是民進黨的天生本事。

民進黨讓經濟部長李世光火速下台。

為什麼是李世光下台?

出包的是中油，為什麼中油董事長陳金德不用下台?

因為陳金德是民進黨的自己人。

3

民進黨帶頭，利用反核的力量奪取政權。

哪裡只是一個蔡英文要負責?

開記者會說台電藏電，說電夠用的鄭麗君和民進黨其他人，不是缺電戰犯?

時代力量那一夥人，佔領忠孝東路反核那一夥人，不是缺電戰犯?

林義雄，你還要躲嗎? 你還有臉嗎 ?

反核絕食演的那一場戲，拿來對付馬英九，讓花了4000億蓋的核四，在沒有公投下，馬英九乖乖封存起來。

4

面對財團和民粹，藍綠都經不起檢驗，都是戰犯。

面對民粹，民進黨囂張說謊，國民黨苟且偷生。

在反核的民粹之前，敢勇敢對抗的政客有幾個?

民進黨是搧風點火的強盜，國民黨是只求苟活的管家。

馬英九封存了核四。

朱立倫快馬力推封存核四。

民進黨手上有核一核二和核四的電，卻寧願讓人民水深火熱，死都不准用。

現成可以用而被擺著的核電，如果用了，就算這次大談全部機組掛了，全台也不會大停電。

5

為了民進黨要反核，台電所有火力發電機組全都超限使用，連保養維修的時間都不夠了，以後出事的機率，只會越來越大。

人民根本無要奢求空氣品質了。

二氧化碳排放是民進黨逼我們享用的。

而面對財團，國民兩黨，有志一同，幫財團把國家吃乾抹淨。

不是國民兩黨把台電掏空?

讓財團高價賣電給財團25年?

6

台灣天然氣佔發電36%，但天然氣儲量只有幾天，都要靠船在天然氣進來。

不必任何人來打，只要颱風，天然氣進步來，全台灣就沒有電可以用。

就是全台大停電。

而民進黨政府竟還要把用天然氣提高到50%。

7

蔡英文一面說道歉，卻說要”改革”。

意思是說，這個災難與她無關，是別人的錯。

她還要利用她製造出來的災難，把自己化妝成改革者呢 !

這樣的寡廉鮮恥，舉世罕見。

只要政治鬥爭，絕不讓人民有電可以用。

蔡英文要改革，改革的第一步，就是這個政權下台。

不要再殘害人民的命了。

(中時電子報)