政院指派沈榮津代經長 吳宏謀調查全台跳電行政責任

行政院長林全上午召集政院三長等高層研商八一五全台大停電後續，林揆拍板指示由政委吳宏謀組專案小組進行行政調查，調查層級直接提升至行政院，以作為中油台電相關事務人員懲處的依據。

行政院發言人徐國勇表示，法務部也在作司法釐清的了解，但此牽涉檢察官執行職權了解，不便多加說明。

由於外界質疑供電系統為何如此脆弱，林揆上午也指示，針對電力強韌性進行總檢體檢，且由外部委員進行調查，才能解決問題，不能由內部人士找出問題，或因本位主義產生盲點，要藉助外部委員甚至不排除有國外人士加入，很快會成立，召集人尚未決定。

至於很多學者認為，台灣集中式電網造成這次事故，是否應採取改善措施，徐說，能源政策太陽光電及風電本質上就是分散式電網，對電網分散式有所助益，林揆指示應加速進行。

經長李世光昨晚請辭，徐國勇也說，上午十一點李的書面辭呈會送達政院，林全院長上午初步決定，由政職次沈榮津代理，政治倫理上沈昨天雖與部長同進退提口頭請辭，林揆已慰留，但政務官仍可任命或代理。

(中時電子報)