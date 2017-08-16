路樹倒塌　台鐵海科館至八斗子間暫停行駛

海科館=八斗子間(4公里＋400公尺處)因路樹倒塌，致該區間路線暫時中斷。（張穎齊翻攝）

台鐵表示，今早9時38分，海科館=八斗子間(4公里+400公尺處)因路樹倒塌，致該區間路線暫時中斷，4711次、4716次海科館=八斗子間各停駛，目前工務單位前往緊急處理。

(中時)