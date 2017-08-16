不眠不休速破酒店殺人案 主嫌及藏匿者等6人落網
蔡姓男子因槍砲案入獄，於7/20日甫假釋出獄，從台北受邀南下金錢豹飲酒作樂，酒後在外等候計程車和同受邀請楊姓男子發生口角，不滿楊男以瞧不起言語嗆聲拿刀殺楊；案發後蔡嫌搭車往北部逃亡，換4輛轎車、5處地方藏匿。警方歷經60小時追緝，手到擒來，依法送辦！
警方指出，六分局於13日凌晨3時30分接獲民眾報案，指金錢豹酒店外有酒客爆發肢體衝突，傷勢很嚴重，警方獲報後趕抵現場，發現楊姓男子雙手手臂遭砍、頸部中刀，倒臥血泊意識模糊，犯嫌行凶後搭車逃逸。經救護人員到場緊急施予急救送醫，仍傷重不治。
警方將現場目擊案發相關人士帶回偵訊，為釐清案情並追查犯嫌身分及下落，立即與台中市政府警察局刑事警察大隊、鑑識中心成立專案小組，並報請臺中地檢署閏股林俊杰檢察官指揮偵辦。
經查訪相關人員及比對相關證物後，發現蔡姓犯嫌(79年次、查有槍砲、毒品等刑案資料)涉案重大，且於犯案後立即往台北方向逃逸。專案小組即刻驅車北上，不眠不休擴大調閱、分析路口監視器影像，於偵辦過程發現有人協助蔡嫌藏匿，立即以車追人。
警方透過其生活習性及交往背景作分析，終於在15日下午約5時許，分別於台北市及新北市地區，將蔡嫌及協助其藏匿者一網打盡。現場起獲犯案兇刀1支，另蔡嫌供稱係遭死者以瞧不起的言語嗆聲才會拿刀殺他。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。