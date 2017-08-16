不眠不休速破酒店殺人案 主嫌及藏匿者等6人落網

警方逮捕蔡嫌時，並起出他犯案的刀械！（陳世宗翻攝）

蔡姓男子因槍砲案入獄，於7/20日甫假釋出獄，從台北受邀南下金錢豹飲酒作樂，酒後在外等候計程車和同受邀請楊姓男子發生口角，不滿楊男以瞧不起言語嗆聲拿刀殺楊；案發後蔡嫌搭車往北部逃亡，換4輛轎車、5處地方藏匿。警方歷經60小時追緝，手到擒來，依法送辦！

警方指出，六分局於13日凌晨3時30分接獲民眾報案，指金錢豹酒店外有酒客爆發肢體衝突，傷勢很嚴重，警方獲報後趕抵現場，發現楊姓男子雙手手臂遭砍、頸部中刀，倒臥血泊意識模糊，犯嫌行凶後搭車逃逸。經救護人員到場緊急施予急救送醫，仍傷重不治。

警方將現場目擊案發相關人士帶回偵訊，為釐清案情並追查犯嫌身分及下落，立即與台中市政府警察局刑事警察大隊、鑑識中心成立專案小組，並報請臺中地檢署閏股林俊杰檢察官指揮偵辦。

經查訪相關人員及比對相關證物後，發現蔡姓犯嫌(79年次、查有槍砲、毒品等刑案資料)涉案重大，且於犯案後立即往台北方向逃逸。專案小組即刻驅車北上，不眠不休擴大調閱、分析路口監視器影像，於偵辦過程發現有人協助蔡嫌藏匿，立即以車追人。

警方透過其生活習性及交往背景作分析，終於在15日下午約5時許，分別於台北市及新北市地區，將蔡嫌及協助其藏匿者一網打盡。現場起獲犯案兇刀1支，另蔡嫌供稱係遭死者以瞧不起的言語嗆聲才會拿刀殺他。

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(中時)