全台停電齊導辦公室仍亮燈 同仁曝：他在守護我們
《看見台灣》導演齊柏林赴花蓮勘景，碰上墜機意外不幸罹難，令所有人不勝唏噓，不過昨晚全台大停電引發民怨時，「齊柏林的飛閱台灣」的臉書自曝溫馨小插曲，那就阿布電影公司停電，但齊導生前所屬辦公室竟亮著燈，讓同仁直呼齊導仍在周遭守護大家。
「齊柏林的飛閱台灣」臉書透露，全台灣各地都停電，相信不少人靠著手機微弱的燈光摸黑下班，阿布電影公司也沒有倖免，但是齊柏林導演辦公室竟然亮著燈，這讓公司同仁是否齊導藉此傳達訊息，透露出時時為眾人點燈，意味未來碰到再大問題，都會與所有人同在，也讓人直呼在沒有冷氣的辦公室，心頭是暖暖的，眼眶是熱熱的。
對此也勾起許多網友對齊導的緬懷，紛紛留言表示「齊導的精神永遠與大家同在，我們永遠懷念他」、「有洋蔥，齊導從來沒有離開過」。
(中時電子報)
關鍵字：齊柏林
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