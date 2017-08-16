高鐵WiFi通了 新竹以北率先上路
世大運開幕前夕，台灣高鐵(2633)列車免費WiF今(16)日宣告啟用，首波開通新竹以北路段訊號，預計全線將於年底前完成。
由行政院國家發展委員會全力推動的「iTaiwan WiFi公共區域免費無線上網」服務，今正式於台灣高鐵範圍提供服務，第一階段率先開通全線12個車站以及新竹以北路段的訊號。
旅客在各車站或搭乘列車時，即日起就可以手機、平板或筆電等行動通訊設備，選擇「iTaiwan」名稱之無線網路訊號，免費使用iTaiwan提供之網路服務。
而高鐵新竹以南路段，後續各家電信業者仍將於持續施工，改善高鐵沿線4G通訊品質，預計2017年底前可完成全線改善工程。
高鐵指出，由於高鐵列車速度極快，穿梭南北行經不同地形時，亦可能影響主幹訊號（目前使用4G訊號）之傳遞，因此旅客於車廂內使用頻寬需求較大的網路服務，像是收看影片等，可能出現上網速率不穩情形。
為因應旅客使用行動通訊設備日漸普及，高鐵表示，除結合iTaiwan免費無線上網服務外，高鐵全線各車站服務台、付費區內，以及各列車第4及第12車車間通道電話亭內，均提供免費充電服務，旅客乘車期間如有充電需求，可自行前往充電。
(工商)
關鍵字：高鐵WiFi、iTaiwan WiFi、世大運
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