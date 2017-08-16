弦響室內樂團 高鐵嘉義站快閃演奏
高鐵嘉義站15日下午樂聲悠揚！四位來自「弦響室內樂團」的小提琴好手，在站內大廳以快閃的方式，演奏融合古典與流行多首不同曲風的動人歌曲，高水準的演出，吸引不少旅客圍觀欣賞，並紛紛給予熱情掌聲，更讓高鐵旅客歡度一個愉快的午後時光。
高鐵嘉義站表示，「弦響室內樂團」成立於2014年，其宗旨是期望透過弦樂器的聲響，觸動聆聽者的心田。該團認為學音樂的孩子若獨自練琴，很難體會到合奏的樂趣和團體生活的向心力，因此決定招集學音樂的孩子們，大家一起學習合奏、學習聆聽彼此，隨著學子們演奏技巧進步和充滿自信，此次來到高鐵車站演出，無形中已達到音樂分享的樂趣。
樂團首先以韓德爾《莎芭女王進場》作為開場，氣勢磅礴的華麗樂聲，炒熱現場氣氛。接著經典電影的主題曲「女人香」上場，動感節奏搭配搖擺的舞韻，一解旅客心中的煩燥。除了古典浪漫，還能聽見流行元素，兩首改編自流行天團OneRepublic和麥克傑克森的流行樂，巧妙與小提琴結合，讓樂音層次更加寬廣，最後以柔美樂曲《卡農》畫下句點，讓來往的旅客，帶著一顆愉快地心情，透過高鐵傳達至下一站。
高鐵嘉義站站長毛家鵬表示，「弦響室內樂團」在車站大廳的表演，將慢活的藝術及快速的列車巧妙的結合，讓旅客在匆忙的行程中與藝術不期而遇，享受一場難得的高鐵音樂饗宴。
(中時)
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