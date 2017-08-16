全台大停電 傅崐萁：中央應重新思量電力政策

花蓮縣長傅崐萁今受訪呼籲政府，應重新思量電力政策。（資料照）

全台大停電造成花蓮昨晚6點起開始分區停電，共導致5萬1882戶受影響，花蓮縣長傅崐萁今受訪指出，昨晚的大停電是重要警訊，整體電力政策應再思量。

傅崐萁表示，台灣是海島國家，對外貿易關係到整體民生經濟發展，經濟、工業、民生各方面需求，仰賴穩定電力供應，影響投資意願、人才外流，呼籲中央政府應重新思考國家電力政策，讓民眾不要再擔心。

(中時)