全台大停電 郝龍斌籲立院發起核能公投

國民黨前副主席郝龍斌16日在臉書上表示，建議立法院或國民黨應推動發起「核能公投」，「用公投讓民進黨虛幻的能源政策解套、有台階下；也用公投讓全民一起來決定及承擔台灣的能源政策」。

郝龍斌在臉書上表示，今年夏季台電的發電考驗，其實一直都是險象環生，可以說把全部的發電家底都用上，「還好今年風調雨順，六月梅雨帶來的豐沛雨量，台電利用水力發電才讓今年的供電撐到了現在」，昨晚甚至38年來頭一遭，取用日月潭的水來發電救援。

他說，「有人戲稱我們現在的供電，就像在打足球，打到連教練和旁邊的醫護人員都得上場、充當球員一起打。」

他認為，昨天（15日）的停電並不是一起個案，而是今年整個夏天，大家都可能陷入限電或停電的危機中，這對台灣的經濟、民生的影響無法預期。

郝龍斌批評，面對全台大停電的重大事件，蔡英文總統居然僅僅是用臉書來說明，「面對六百多萬戶家庭的停電，人民看不到總統、院長來出面面對，只能看到小編打字、Po文的臉書？」郝說他想經過了這個夏天、經過了昨晚，民進黨的夢幻能源政策該檢討了！

郝龍斌提出三項訴求，第一，大停電造成1000多萬人受影響、數十億元經濟損失，政府要徹底調查，不要只用一篇臉書、幾個首長下台，就來掩蓋呼弄。

第二，他主張台電應立刻重啟核一廠1號機、核二廠2號機，這兩個機組已經歲修完成，目前只因為民進黨反核政策就被冷凍停機；既然機組安全無虞，就應該立即恢復這兩個機組發電，先確保今年的夏季用電。

第三，他認為台灣要不要核能，是全民實際需求、國家發展的重要選擇，建議立法院或國民黨應推動發起「核能公投」，用公投讓民進黨虛幻的能源政策解套、有台階下；也用公投讓全民一起來決定及承擔台灣的能源政策。

(旺報)