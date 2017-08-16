全台大停電 郝龍斌籲立院發起核能公投
國民黨前副主席郝龍斌16日在臉書上表示，建議立法院或國民黨應推動發起「核能公投」，「用公投讓民進黨虛幻的能源政策解套、有台階下；也用公投讓全民一起來決定及承擔台灣的能源政策」。
郝龍斌在臉書上表示，今年夏季台電的發電考驗，其實一直都是險象環生，可以說把全部的發電家底都用上，「還好今年風調雨順，六月梅雨帶來的豐沛雨量，台電利用水力發電才讓今年的供電撐到了現在」，昨晚甚至38年來頭一遭，取用日月潭的水來發電救援。
他說，「有人戲稱我們現在的供電，就像在打足球，打到連教練和旁邊的醫護人員都得上場、充當球員一起打。」
他認為，昨天（15日）的停電並不是一起個案，而是今年整個夏天，大家都可能陷入限電或停電的危機中，這對台灣的經濟、民生的影響無法預期。
郝龍斌批評，面對全台大停電的重大事件，蔡英文總統居然僅僅是用臉書來說明，「面對六百多萬戶家庭的停電，人民看不到總統、院長來出面面對，只能看到小編打字、Po文的臉書？」郝說他想經過了這個夏天、經過了昨晚，民進黨的夢幻能源政策該檢討了！
郝龍斌提出三項訴求，第一，大停電造成1000多萬人受影響、數十億元經濟損失，政府要徹底調查，不要只用一篇臉書、幾個首長下台，就來掩蓋呼弄。
第二，他主張台電應立刻重啟核一廠1號機、核二廠2號機，這兩個機組已經歲修完成，目前只因為民進黨反核政策就被冷凍停機；既然機組安全無虞，就應該立即恢復這兩個機組發電，先確保今年的夏季用電。
第三，他認為台灣要不要核能，是全民實際需求、國家發展的重要選擇，建議立法院或國民黨應推動發起「核能公投」，用公投讓民進黨虛幻的能源政策解套、有台階下；也用公投讓全民一起來決定及承擔台灣的能源政策。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。