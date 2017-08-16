全台無預警大停電 連勝文：像在第三世界國家
國民黨中央委員連勝文16日在臉書上開砲，表示15日的全台無預警大停電，「讓我們以為自己身處在第三世界國家，也戳破蔡英文保證不缺電的承諾」。
連勝文在臉書上指出，企業投資經常評估幾項重點，比如說政治環境、市場規模、水電基礎建設等環節，「攸關國力展現的世大運，兩天後也即將在台北舉辦，有許多國外選手已經抵達台灣，他們一來台灣，就遇到罕見的大停電，真不知道他們對於台灣的第一印象是什麼？」
連勝文批評，如果連舉行世界級的運動比賽，都會隨時面臨停電的威脅，還侈言要大量吸引外資，推動就業？
他指出，不論是台灣想要吸引的生物科技產業、大數據、甚或人工智慧產業都需要電，但是跳電、大停電的情況接連發生，「誰還敢相信台灣政府能源供應能力呢？」
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。