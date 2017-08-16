全台無預警大停電 連勝文：像在第三世界國家

國民黨中央委員連勝文16日在臉書上開砲，表示15日的全台無預警大停電，「讓我們以為自己身處在第三世界國家，也戳破蔡英文保證不缺電的承諾」。

連勝文在臉書上指出，企業投資經常評估幾項重點，比如說政治環境、市場規模、水電基礎建設等環節，「攸關國力展現的世大運，兩天後也即將在台北舉辦，有許多國外選手已經抵達台灣，他們一來台灣，就遇到罕見的大停電，真不知道他們對於台灣的第一印象是什麼？」

連勝文批評，如果連舉行世界級的運動比賽，都會隨時面臨停電的威脅，還侈言要大量吸引外資，推動就業？

他指出，不論是台灣想要吸引的生物科技產業、大數據、甚或人工智慧產業都需要電，但是跳電、大停電的情況接連發生，「誰還敢相信台灣政府能源供應能力呢？」

(旺報)