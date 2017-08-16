博愛特區停電 彭文正：有匪諜還是中共陰謀？

總統府周邊大停電，導致號誌錯亂，出動警察指揮。（資料照，曾薏蘋攝）

昨桃園大潭天然氣電廠跳脫，廠區六部機組停擺，導致全台多處停電，就連博愛特區也淪陷，當晚傳出中油人員誤觸關電閥(天然氣閥)。政論節目主持人彭文正質疑那個跟雄三飛彈一樣，是隨便就可以弄錯的嗎？且彭覺得博愛特區停電，是很奇怪的事，是有匪諜嗎？還是中共的陰謀，還是有人要整誰？

政論節目《政經看民視》中，李晶玉表示新店、三峽、北市博愛特區，總統府附近的紅綠燈也都不亮了，遭殃的還包括司法大廈一帶，農委會、氣象局等等，大家都在問怎麼一回事？後來傳出中油人員誤觸關電閥(天然氣閥)。

彭文正質疑這跟雄三飛彈一樣，是隨便就可以弄錯的嗎？彭覺得博愛特區停電，這是很奇怪的事，是有匪諜嗎？還是中共的陰謀，還是有人要整誰？民進黨立法委員林俊憲表示，如果連總統府都停電，那真的是嚇死人！

彭文正表示是附近的紅綠燈都停電，但也夠危險，因為總統要下班，當你停電時，車子是會亂撞的。點出「控制一個大潭電廠就可以控制整個博愛特區」，這不是很奇怪嗎？另外，民進黨王世堅則說這好像電影的場景，卡嚓一聲，電斷了一片漆黑，敵軍就攻進來斬首。還說總統府博愛特區他的緊急安全備用體系竟然沒有啟用，不可思議。

而政治評論員楊實秋則表示49年前，1968年布拉格之春，跟台灣情況非常類似，小英政府上台之後，一直強調他不接受92共識，在兩岸造成緊張，當時的杜布切克也是，1968年他被選為捷克總書記，他要求民眾向美國親近，悖離蘇聯公產黨。

所以當時得蘇聯共產黨，買通三個塔台人員，一架說故障的飛機降落在布拉格機場，裡面全都是特種部隊，他們佔領機場後，大量運輸機、坦克車、部隊進來，佔領總統府，逮捕杜布切克。

(中時電子報)