博愛特區停電 彭文正：有匪諜還是中共陰謀？
昨桃園大潭天然氣電廠跳脫，廠區六部機組停擺，導致全台多處停電，就連博愛特區也淪陷，當晚傳出中油人員誤觸關電閥(天然氣閥)。政論節目主持人彭文正質疑那個跟雄三飛彈一樣，是隨便就可以弄錯的嗎？且彭覺得博愛特區停電，是很奇怪的事，是有匪諜嗎？還是中共的陰謀，還是有人要整誰？
政論節目《政經看民視》中，李晶玉表示新店、三峽、北市博愛特區，總統府附近的紅綠燈也都不亮了，遭殃的還包括司法大廈一帶，農委會、氣象局等等，大家都在問怎麼一回事？後來傳出中油人員誤觸關電閥(天然氣閥)。
彭文正質疑這跟雄三飛彈一樣，是隨便就可以弄錯的嗎？彭覺得博愛特區停電，這是很奇怪的事，是有匪諜嗎？還是中共的陰謀，還是有人要整誰？民進黨立法委員林俊憲表示，如果連總統府都停電，那真的是嚇死人！
彭文正表示是附近的紅綠燈都停電，但也夠危險，因為總統要下班，當你停電時，車子是會亂撞的。點出「控制一個大潭電廠就可以控制整個博愛特區」，這不是很奇怪嗎？另外，民進黨王世堅則說這好像電影的場景，卡嚓一聲，電斷了一片漆黑，敵軍就攻進來斬首。還說總統府博愛特區他的緊急安全備用體系竟然沒有啟用，不可思議。
而政治評論員楊實秋則表示49年前，1968年布拉格之春，跟台灣情況非常類似，小英政府上台之後，一直強調他不接受92共識，在兩岸造成緊張，當時的杜布切克也是，1968年他被選為捷克總書記，他要求民眾向美國親近，悖離蘇聯公產黨。
所以當時得蘇聯共產黨，買通三個塔台人員，一架說故障的飛機降落在布拉格機場，裡面全都是特種部隊，他們佔領機場後，大量運輸機、坦克車、部隊進來，佔領總統府，逮捕杜布切克。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。