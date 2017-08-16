新黨號召全民 聲討台灣缺電10大罪人

新黨今日在立法院前「聲討台灣缺電十大罪人」。（方濬哲攝）

抗議人士手持「去你的用愛發電」。（方濬哲攝）

丟擲「去你的用愛發電」抗議海報。（方濬哲攝）

針對815全台大跳電，新黨今日在立法院前「聲討台灣缺電十大罪人」，高呼「蔡英文下台！」、「林聖人（林義雄）出來面對」等口號，向立法院丟擲「去你的用愛發電」抗議海報以表立場。

對於蔡英文總統以臉書道歉，直指是「假道歉真推卸」，批判把問題推給供電系統脆弱，卻迴避問題是備載電力不足。

(中時)