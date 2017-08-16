815大停電釀多地停水 台水：昨晚已恢復正常

台電大潭發電廠供電系統，昨（15）日發生跳電，導致全台各地輪流大停電，也致使基隆、新北市，及新竹苗栗部分地區，發生短暫停水。台灣自來水公司今（16）日表示，除立即以發電機因應外，並在台電恢復正常供電後，上述受影響地區昨晚10時30分前，已陸續恢復正常供水。

(工商)