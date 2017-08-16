港模為母赴日拍AV 被爆19歲早當過酒店妹
擁有36G性感好身材的香港嫩模麥紫莉(Chili)，日前爆出因父親過世、母親罹患腎病，而香港演藝圈競爭激烈，她為了搏上位幫助家庭，給母親籌措醫藥費，表示將要征戰日本拍AV，瞬間成為熱議話題，也讓她還沒近日暗黑圈，就先在家鄉小賺一筆，通告、活動滾滾來，然人紅是非多，麥紫莉竟被爆料，表示早在她19碎時，就看過她在酒店陪客。
今年不過20歲的麥紫莉，日前大張旗鼓宣布要到日本拍AV，事後雖遭質疑真實性，然引發話題卻是不爭的事實，然據香港《蘋果》報導，有讀者爆料麥紫莉去年19歲時，挾帶嫩妹、波霸、好身材等「優勢」，曾在佐敦一間夜總會(台灣稱酒店)坐檯，還因長得年輕可愛又會撒嬌賣萌，深獲客人喜愛，拚到該店的紅牌位置，據悉一個月可賺5、6萬港幣(約台幣19到23萬)，在酒店界頗有名氣。
然麥紫莉此前受訪曾表示自己從不接私拍工作也不做援交，還爆曾有人開80萬港幣(約台幣312萬)包養她一周，但她予以拒絕了，如今卻被爆年紀輕輕就當過坐檯小姐，有被打臉的意味，然消息報出後，麥紫莉否認傳聞，淡定表示之前是陪前男友去應酬，分手之後就沒再去酒店了，但她又說基於對家人的責任，只要她能力所及，自己又能接受，那就都會去做，已給家人過上好日子為目標。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。