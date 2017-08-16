港模為母赴日拍AV 被爆19歲早當過酒店妹

日前宣告要到日本拍AV養家的女模麥紫莉，被爆早在19歲時，已到酒店坐檯陪客還當上紅牌。(取材自麥紫莉臉書)

擁有36G性感好身材的香港嫩模麥紫莉(Chili)，日前爆出因父親過世、母親罹患腎病，而香港演藝圈競爭激烈，她為了搏上位幫助家庭，給母親籌措醫藥費，表示將要征戰日本拍AV，瞬間成為熱議話題，也讓她還沒近日暗黑圈，就先在家鄉小賺一筆，通告、活動滾滾來，然人紅是非多，麥紫莉竟被爆料，表示早在她19碎時，就看過她在酒店陪客。

今年不過20歲的麥紫莉，日前大張旗鼓宣布要到日本拍AV，事後雖遭質疑真實性，然引發話題卻是不爭的事實，然據香港《蘋果》報導，有讀者爆料麥紫莉去年19歲時，挾帶嫩妹、波霸、好身材等「優勢」，曾在佐敦一間夜總會(台灣稱酒店)坐檯，還因長得年輕可愛又會撒嬌賣萌，深獲客人喜愛，拚到該店的紅牌位置，據悉一個月可賺5、6萬港幣(約台幣19到23萬)，在酒店界頗有名氣。

然麥紫莉此前受訪曾表示自己從不接私拍工作也不做援交，還爆曾有人開80萬港幣(約台幣312萬)包養她一周，但她予以拒絕了，如今卻被爆年紀輕輕就當過坐檯小姐，有被打臉的意味，然消息報出後，麥紫莉否認傳聞，淡定表示之前是陪前男友去應酬，分手之後就沒再去酒店了，但她又說基於對家人的責任，只要她能力所及，自己又能接受，那就都會去做，已給家人過上好日子為目標。

(中時電子報)