會動的積木特展暑期特別企劃 給孩童多一點創作的養份
孩童未來的新世代，值得傾注更多的養份育成！位於台中文創園區現正展出「會動的積木特展」響應愛心回饋，落實社會公益的責任，特別邀請財團法人雲林縣私立信義育幼院的孩童一起參加本次的活動，期盼透過特展寓教於樂的特質，也讓創意的養份在每位孩童的心中滋長，留下暑期難忘的夏日回憶！
主辦單位表示：「會動的積木特展」開展至今，廣受許多家長及孩童的喜歡，透過積木的呈現，除了讓大家重新認識積木的各種面貌，同時也帶給許多孩童不設限的創意思考：積木--可以結合中國書法做呈現；積木--也可以拼組出世界名畫及雕塑作品；積木--只要結合馬達及串接零件，就可以聽從我們所下達的指令動起來！這是一個具有教育啟發的展覽，應該讓更多人有機會參與！且在創意啟發的路上，我們也希望能帶給弱勢孩童更多的可能。在關懷回饋的角度上，我們希望讓參與的每位孩童都能在展覽中開心學習，也喜歡這場積木的創意呈現。
本次活動亦邀請了「普惠世紀活動企劃有限公司」一同參與活動的舉辦，在特展的現場，除了積木、互動體驗，也加入舞團特別打造的舞蹈呈現。在音樂盒輕快的旋律帶動下，曼妙的身體律動，都是帶給參訪孩童的驚喜，有趣好玩的特展，也為孩童2017年的暑假，增添開心學習的記憶！
「關懷、回饋、愛奇積」本次活動的推行，有許多熱心的單位及朋友一起協助，特別感謝主辦及協辦單位的策劃，透過這次的公益活動，讓這些資源較匱乏的孩童，在參訪的過程中快樂學習，透過積木不設限的呈現，也重新啟發他們心中創意的想法。孩童的未來，就跟特展的主題積木一樣，不被框架與侷限，只要一點點創作的養份，他們的未來都值得你我的期待！
【活動資訊】
活動：關懷、回饋、愛奇積
主辦單位：時藝多媒體傳播股份有限公司
協辦單位：文化部文化資產局、普惠世紀活動企劃有限公司
受邀單位：財團法人雲林縣私立信義育幼院
【展覽資訊】
展覽名稱：會動的積木特展
展覽日期：7/1-10/10(週一休館；10/9除外)
展覽時間：09:00-17:00(16:30後停止入場)
展覽地點：台中文化創意產業園區 拾藝術（台中市南區復興路3段362號）
票價資訊：全票$280元、優待票$250元、特惠票$140元
Facebook：會動的積木特展
(中時電子報)
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