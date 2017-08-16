MLB》查普曼又放火 洋基贏得險

查普曼9上被轟出兩分炮，驚險守住勝利。(美聯社)

葛瑞(Sonny Gray)先發6局只失2分，拿下轉隊到洋基首勝。(美聯社)

(11:25補充查普曼內容)洋基今對大都會，打完8局還以5比2領先，「守護神」查普曼(Aroldis Chapman)9局被掃出1發兩分彈，洋基終場比5比4險勝。投手葛瑞(Sonny Gray)先發6局只失2分，繳出優質先發，贏得第7勝(7敗)，也是轉隊到洋基首勝，自責分率降到3.37。

洋基5棒捕手G.桑契斯(Gary Sanchez)敲陽春炮、第21轟；7棒中外野手艾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)轟兩分炮、第6轟。昨天夯出本季第36轟的「法官」賈吉(Aaron Judge)，今3打數，敲出1支二壘打。

大都會「飄髮哥」狄葛朗(Jacob deGrom)，今先發7.1局，被敲含2轟的9安，丟5分，吞下本季第6敗(13勝)，自責分率升至3.35。查普曼兩天前對紅襪，165公里火球被「超級新人」狄弗斯(Rafael Devers)敲陽春炮，投1.1局失2分吞敗；今後援1局，又挨兩分炮，驚險收下第16次救援成功。

(中時電子報)