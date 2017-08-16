暖爸賈乃亮扮失明紫薇格格 崩壞樣網友眼睛亮
電視劇《還珠格格》不僅捧紅林心如、趙薇、蘇有朋，播出近20年後更是許多人心中的經典古裝劇，而劇中有一段林心如飾演的「紫薇」格格失明劇情，大陸男星賈乃亮就在微博曬出模仿片段，浮誇模樣更是把網友逗得哈哈大笑。
大陸男星賈乃亮2014年帶著1歲半的女兒「小甜馨」，登上親子真人秀《爸爸回來了》，賈乃亮暖爸形象鮮明，他昨（15日）則在微博曬變身紫薇格格影片，只見賈乃亮被P到眼睛快佔滿整張臉、嘴巴也被惡搞成香腸嘴，對著鏡頭模仿紫薇格格失明的劇情，浮誇模樣引發熱議，網友更是直呼：「你賠我的眼睛！我眼睛要瞎了」、「您這是怎麼了」。
(中時電子報)
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