一家三口首同框 網曝裴勇俊奶爸日常

裴勇俊和朴秀珍結婚2年，育有一子。(圖／翻攝自韓網)

網友曝光裴勇俊一家三口同框照。(圖／翻攝自IG)

44歲韓流始祖裴勇俊2015年和女星朴秀珍結婚，去年10月喜獲麟兒，不過低調的兩人，產後都沒一起現身公開場合，現就有網友曝光他們一家三口同框照，抱著孩子的他十足好爸爸模樣，看上去相當幸福和樂。

有韓國網友在IG曝光一張照片，透露在度假飯店遇到明星，原來在他們身後的是裴勇俊，而身邊跟著朴秀珍，而雖然照片模糊距離又有點遠，但可以看到裴勇俊抱著孩子，十足好爸爸模樣，一家三口首同框，看上去相當幸福和樂。

上月是小倆口結婚兩周年，朴秀珍也PO出一幅畫作，上面有代表兩人英文縮寫「SJ」與「YJ」，並甜蜜示愛，「謝謝，我愛你，結婚兩週年，比那時更愛你。」

(中時電子報)