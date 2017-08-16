逼姦拍裸照「情堪憫恕」？最高院判刑3年2月定讞
新竹戴姓男子不甘心與女友分手，前年尾隨她返回住處，並持刀恐嚇她強制性交和拍裸照，新竹地院認為戴男「情堪憫恕」輕判2年並給予緩刑，但高院認定他惡性重大，沒有任何足以引人同情之處，將他改判3年2月，案經上訴，最高法院今日駁回確定。
判決指出，戴男與女友在2015年12月初分手，他在同月25日下午2點，到她位於新竹市租屋處前等待，見她自外返回後，上前與她攀談未果，他就利用她開啟大門的機會侵入屋內，她要求戴男離去但遭拒，雙方於是發生口角衝突，她因而哭泣。
戴男為了阻止前女友哭泣，持水果刀抵住她脖子2到3秒，隨後放下刀子，兩人交談約20分鐘，戴竟獸性大發，強脫她的衣物加以性侵，然後再趁她不注意時，持手機拍攝她的全身裸照，恐嚇她不准聲張，後來她找妹妹一起購買事後避孕丸，並報警處理。
新竹地院認為，戴男與被害人有感情糾葛，因一時情緒衝動而性侵對方，性侵過程沒有以暴力毆打她，未造成被害人外傷，且他犯後坦承犯行，有「情堪憫恕」的情況，符合減刑規定，將他依強制性交罪輕判2年、緩刑5年，恐嚇罪判刑3月、可易科罰金。
檢方認為量刑過輕，就強制性交罪部分提起上訴，請求改判，高院認為戴男的行為惡性重大，沒有值得同情之處，不符合減刑規定，將他改判3年2月，案經上訴，最高法院駁回定讞，戴男須入獄服刑。
(中時)
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