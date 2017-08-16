日月潭雲品BBQ燒烤套餐，海鮮烤肉無限暢飲

日月潭雲品BBQ燒烤套餐，海鮮烤肉無限量供應！（廖志晃攝）

日月潭雲品酒店推出BBQ燒烤套餐，海鮮、烤肉、無限暢飲！（廖志晃攝）

日月潭雲品溫泉酒店，在頂樓景觀餐廳Sky Lounge，推出燒烤套餐，20道頂級海鮮與肉品食材，採現點現烤，搭配44款經典調酒，與義大利聖莊白酒，全部無限量供應！

雲品副理謝欣潔表示，燒烤套餐包括盤飾精緻、配色繽紛的開胃前菜手工長棍麵包、mozzarella蕃茄沙拉、香草油封罐熟成魚沙拉、以及挪威煙燻鮭魚捲。

海鮮拼盤上層選用台灣在地的大蛤蜊，搭配阿根廷魷魚，底層則是北海道蟹腳；2款當日手作湯品，分別使用在地食材的頭社粟子南瓜湯、與費時費工的巴西燉牛腳湯。

主菜部分除了每人半隻的波士頓龍蝦，還有西班牙烤魚、紐西蘭特級牛小排、美國和牛肋、美國極黑後腰翼板肉、美國扇子肉、當地黑豬腹肉、西班牙伊比利豬、燻烤鴨胸等，所有看得到的頂級食材，全部皆可無限續點。（飲酒過量，有害健康）

(中時)