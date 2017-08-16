國民黨高市黨部開砲 籲中油董座陳金德下台
815全台大停電引發民怨，中國國民黨砲火連天，各地黨部上午紛紛召開記者會，針對停電事件各自開砲，其中，國民黨高市黨部特別將砲火對準中油董座陳金德，認為在他領導下，中油螺絲釘鬆散，必須下台負責。
國民黨高市黨部主委黃柏霖出面召開這場「將政策錯誤說成操作失誤，蔡英文總統愧對國人，陳金德必須下台」記者會。
黃柏霖表示，8月15日晚上全台停電，很多10幾年沒停電的住家，昨晚都停電了，有1000多戶大樓電梯卡住，以他為例，昨晚9點多洗澡洗到一半停電，還好太太有準備手電筒，否則摸黑不知道會發生什麼事。
他痛批，蔡英文總統神隱在臉書發文，將錯誤的電力政策說成是操作錯誤，把責任歸咎於小包商。事實上，若不是中油在陳金德領導下螺絲鬆了、台電被民進黨「操」過度，以及核電機組被民進黨以意識型態封印，就不會造成6部機組跳機，就算被跳機也還有核電廠提供足夠備載電力，不至於輪流限電。
黃柏霖說，和平電塔倒塌、大潭機組跳機是天災人禍，沒有人能避免，但有能力、有遠見的政府應該讓台灣就算發生類似事件也能正常供電，但蔡英文上台後，無視台灣先天發電環境不良，堅持快速去核，使備載容量降到無法承受任何意外的地步。
他呼籲，蔡英文不要再避重就輕，翻來覆去只會檢討中油、台電、包商、國民黨政府，就是不肯自我檢討，「自欺欺人，不是台灣總統應有的態度！」
黃柏霖也強調，陳金德在擔任高雄市副市長時才德不足，接掌中油不久就讓這家有口碑、有制度的公司發生這樣的錯誤，「他應該知所進退」。
中油董事長陳金德也在同一時間，也就是上午11點召開記者會，對外說明。
(中時)
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