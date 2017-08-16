老饕搶便宜 2017美國牛肉燒烤大賞來了!
隨經濟發展物質生活提升，台灣使用牛肉製作料理比重逐年增高，目前台灣牛肉近94%由國外進口，其中以美國、澳洲占比最高，據美國肉類出口協會報告指出，今年上半年美國牛肉進口量達21189萬噸，較去年同期成長20%。
此次美國肉類進口協會舉辦「2017美國牛肉燒烤大賞」活動，即日起至9月30日止，全台120間使用美國牛肉餐廳共襄盛舉，包括美式、日式、韓式、串燒、牛排與蒙古烤肉6大類，日式燒肉像樂群三町碳火燒肉主題餐廳、燒肉同話、燒肉十九番地等，牛排類有肯之牛鮮切岩烤牛排等。活動現場更找來各族群代表人物，有美牛隊長、神力女超人、OL代表-黑寡婦、雅痞代表-鋼鐵人、學生代表-蜘蛛人與大胃王代表-浩克等，象徵美國牛肉深受各類型族群喜愛。
2017美國牛肉燒烤大賞活動，除各店推優惠套餐或贈送美國牛肉品外，參加網路抽獎活動，將送出上百份美牛餐點，市價約40萬。美國肉類出口協會吳秋衡處長說，中國年初宣布開放美國牛進口內地，台灣不會因中國對美牛大量需求產生排擠效應，主因為美牛每年出口僅佔總產量4%，其中台灣佔出口1%、日韓佔1~1.5%，亞洲地區以日本、韓國影響最大。台灣消費者喜愛美國牛前3名部位為帶骨小排、無骨小排、肋眼，此3部位今年上半年進價持續上漲，漲幅約15~20%。
吳秋衡表示，台灣9月可望開放進口日本和牛，歡迎所有好的市場競爭者一起為肉品市場努力，日本和牛品質好，單價也相對高，較少在零售通路販售，他也強調「肉品供貨穩定度」是近期美國牛進口台灣市場持續成長重要原因。
(中時)
關鍵字：美國牛肉
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