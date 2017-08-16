跳電人民氣爆 林全準備好到立院專案報告

大潭電廠機組跳脫，造成全台大停電，據指出，經濟部長李世光辭呈已經在剛剛上午11點送到行政院，而行政院長林全也已指示先由經濟部政務次長沈榮津暫代部長職位。不僅如此，面對排山倒海的輿論壓力，立法院臨時會一旦決議林全必須針對0815跳電事件進行專案報告，林全已準備好出席。

此次全台大跳電，引發府院大震盪。目前，行政院針對跳電行政調查的處理，確定提升到政院層級，由政委吳宏謀組成調查小組處理。台電、中油行政調查結果出來後，該負責就須負起責任。

另方面，為避免本位主義盲點，讓類似情況再度發生，政院也決定透過外部委，針對台灣電力線路強韌性及穩定性進行大體檢，成立政院層級的單位，並會把能源辦公室納入。

此外，針對昨晚開始，紛紛有學者專家對集中式電網提出質疑，行政院目前態度仍是相當保留，因認為政府推動風力、太陽能的能源政策就是分散式電網，因此推動綠能對分散式電網的落實有所助益。

(中時)