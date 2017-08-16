「斷氣」原因查出 中油：未將自動模式換成手動

815全台大停電，經濟部舉行記者會說明，中油董事長陳金德表示會對天然氣供料中斷導致跳電負起責任。（姚志平攝）

針對大潭電廠供氣所引起的停電事件，中油上午召開記者說明會說明調查結果。董事長陳金德表示，事件主因是儀表設備商巨路公司在中油大潭電廠計量站控制室，更換兩顆控制系統電源供應器，事前未將自動模式轉換成手動，導致電腦自動控制系統發出異常訊號，電動閥自動關閉，中油現場員工未盡督導之責。

陳金德說，會配合行政院所組成的專案小組進行調查，釐清相關責任，嚴懲失職人員。整起事件雖是廠商操作疏失，但中油員工未盡現場督導之責，導致供氣中斷，造成台電無法供電，中油會承擔起應有責任，也會對台電負起賠償之責。

在此事件後，中油公司將檢討所有供氣系統、結構、潛在風險，檢討為何短暫中斷供氣後，就會導致嚴重的供電中斷問題，改善所有供氣自動控制系統，同時檢討操作的標準作業程序，加強人員的訓練，各事業部、煉油廠、石化廠等工安管理問題，亦會一併檢討。

昨日下午發生斷氣停電事件後，陳金德及中油相關主管到大潭電廠，漏夜調查事件發生原因，總經理劉晟熙鎮守總公司天然氣監控調度中心，副總經理方振仁、畢淑蒨至台電公司應變中心協助緊急處理，一直到午夜12時。

陳金德指出，昨(15)日13時多，中油公司大潭隔離站值班人員與廠商人員，在中油公司位於台電大潭電廠內的計量站控制室，更換兩顆控制系統電源供應器，更換作業在16時45分時完成，但是在16時48分時，發現控制系統陸續出現異常訊號，同時站內往大潭電廠輸氣管線的兩顆電動閥(MOV)自動關閉，中油公司值班人員立即於16時49分操作下指令開啟電動閥，在16時54分將編號2229電動閥開啟供氣。

整起事件發生後，經中油調出所有資料、紀錄研判，應該是作業人員在更換電源供應器前，沒有先將電動閥改切換為手動控制，因此在完成更換動作恢復正常供電後，導致關閉電動閥所致。中油現場同仁也未盡監督之責，造成這次供氣中斷事件。雖迅速開啟電動閥恢復供氣，卻已造成大潭電廠的跳車，進而影響供電。

陳金德強調，此事件後，中油將檢討所有供氣系統、結構、潛在風險，檢討為何短暫中斷供氣後，就會導致嚴重的供電中斷問題，改善所有供氣自動控制系統，同時檢討操作的標準作業程序，加強人員的訓練，各事業部、煉油廠、石化廠等工安管理問題，亦會一併檢討。

(工商)