815大跳電 彰化藍議員火力全開砲轟

815全台大跳電，彰化縣議會國民黨籍議員今天跳出來，火力全開的抨擊。（吳敏菁攝）

815全台大跳電，彰化縣議會國民黨籍議員今天抨擊，能源政策與彰縣府「綠能、慮能」及緊急應變能力，沒考慮到國內能源狀況，緊急狀況發生，更沒有開設緊急應變，工商企業損失多少都不知道。

議員曹嘉豪、張東正、白玉如等表示，無論是人為因素也好或陰謀論也罷，昨天台電全國實施分區緊急限電，影響戶數高達668萬戶，已經是台電用戶數1300多萬戶的一半，影響範圍之大，無法評估。彰化縣無預警停電是10萬8千多戶，第一輪分區停電13萬多戶，第二輪停電9萬3千多戶、第三輪停電7萬2千多戶，還有第四輪分區停電，晚間8點左右，位於彰化市卦山路的彰東變電廠冒出濃煙，台電尚未說明是否影響彰化供電。

議員們痛批，緊急限電比計畫性限電的殺傷力更大，因為民眾完全無法事前準備。更別提，因為各地跳電而造成的人民惶恐、生命與財產損失，政府要如何賠償、負責？彰化縣政府在面對無預警停電時，緊急應變措施為何？哪些單位做了相關處置？災害應變中心的設立？全部都亂了套？根本毫無做為。

議員們指出，太陽能產業近年供過於求，業者都在各國政府的綠能補貼政策下逐水草而居，哪國補貼好就要搶快競爭，往往資本支出未回本，新市場售價已不敷成本，但推動政策，居然無視國際情勢，沒有仔細規劃浪費公帑，大力推動無效政策。

議員們強調，雖然政府官員一再強調，這次限電跟供電不足沒有關係，但一個中油承包商人員的操作錯誤，導致這?大規模的限電，其實很難讓大眾信服。官方應該儘速調查並公布原因，否則民眾只會對政府更加不信任。

(中時)