大停電 雲林縣議員批：中華民國還有政府嗎？

中時
中國時報記者／
雲林縣議員記者會抨擊大停電：中華民國還有政府嗎？
雲林縣國民黨及民意黨團今天上午共同舉行記者會抨擊蔡英文政府夢話治國。（周麗蘭攝）
雲林縣議員記者會抨擊大停電：中華民國還有政府嗎？
李明哲議員痛斥中華民國沒有政府（周麗蘭攝）

雲林縣議會國民黨團、誠信黨團今天上午共同舉行記者會，抨擊昨日下午全台大停電「請問中華民國還有政府嗎」？

出席記者會的有國民黨籍議員陳瑞雄、李明哲、賴淑娞、林建鴻，誠信黨團議員李培元、蔡東富、黃文祥、林深。

國民黨總召李明哲表示，停電責任推一個小員工，還需要這個政府做甚麼？這種理由百姓無法接受，學者出身的經濟部長下台，酬庸的台電董事長留下，荒腔走板，毫無體制可言。

李明哲說，蔡英文的文青式夢話治國，民眾已經很煩了，民調低成這個這樣，蔡英文不知道嗎？

蔡東富表示，昨天斗南停電的是住宅區，六點停一次、八點又停一次，台電連民生用電都無法處理，台電董事長一定要下台。

黃文祥表示，非核家園只是個美麗的口號，如果民生、工業用電無法穩定提供，是政府的無能，雄三飛彈、大停電都是誤觸所致的話，國家安全在哪？誰敢設廠？

(中時)

關鍵字：停電雲林縣
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