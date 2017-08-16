高雄連鎖加盟展，周五展覽館登場。（柯宗緯攝）

高雄連鎖加盟展，周五展覽館登場。（柯宗緯攝）

晨間廚房將版圖拓展到海外，全球超過400家門市，母公司也成立新茶飲品牌「華人匯」。（柯宗緯攝）

麥味登力拚轉型，營業時間拉長，增加來客率，全台超過400家門市將改裝轉型為人文美學咖啡館。（柯宗緯攝）

時機歹歹，但人人想創業當老闆！台灣連鎖加盟展高雄場，18至22日在高雄展覽館登場。值得注意的是，以往餐飲類比重較高，這次與非餐飲類幾乎拉平呈現五五波，非餐飲類包含VR、生技、化妝品的廠商參展，更有廠商主打6.8萬輕鬆創業。

「台灣連鎖加盟促進協會」理事長李日東表示，在2016年服務業占GDP比重已達63.15％，從業人數也超過660萬（佔總人口數3成4），成為支撐台灣經濟主要的產業，特別是餐飲產業這幾年都持續維持成長，更走上國際可說是台灣的軟實力。協

早餐店競爭激烈，麥味登力拚轉型，營業時間拉長，增加來客率，全台超過400家門市將改裝轉型為人文美學咖啡館，另外15家直營店全時段經營至晚間，展期預約加盟99萬9000元，可由總部協助向銀行申貸60萬0利率，申辦後利息全由總部支出。

而晨間廚房也將版圖拓展到海外，全球超過400家門市，母公司也成立新茶飲品牌「華人匯」，融入養生草本元素概念，打造東方保健茶，主打不用百萬就可加盟，更可獲高額貸款創業安心計畫。

弘爺漢堡加盟現場預約加盟者，即可享「新開幕快速成功專案」，包含三波促銷活動，以「吸引顧客、促進回流、穩健經營」三段無縫接軌的行銷模式，成功立足市場。現場還有提供最高價值「10萬元創業成功方案」及「50萬36期0利率」。

龍達化粧品公司走搶攻微型創業商機，一只旅行包，就能隨時隨地開創商機。業者研發出「A&B肌斷食美容法」專利臉部保養，號稱快速有效改善問題肌膚。業者強調，

美容微型創業免簽約金，後續進貨免簽約，無庫存壓力，會場特價6.8 萬。

四天的展出涵蓋產業包含：連鎖美食、咖啡飲品、生技化妝品、3C維修、自助洗衣、網路開店、VR 與美語補習班等各種類別，由這些多元的發展可見各品牌的創造力與經營的創意。

會場規劃多樣好禮優惠，首次規劃「免費創業行銷論壇」，課程內容包含創業的準備、創業的風險評估及資源盤點、連鎖品牌經營、品牌行銷攻略、績效管理、成本控制等多元內容連鎖品牌經營與品牌行銷等課程，提升創業前的專業預備。希望藉由展覽協助創業者與品牌之間做最理想的媒合。

(中時)