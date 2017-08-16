民進黨團提案要求 林全下週赴立院報告斷電

民進黨團總召柯建銘（中）今日舉行記者會。（方濬哲攝）

全台昨天大斷電造成民怨，民進黨團今緊急舉行記者會，並修改臨時會提案，要求行政院長林全及相關部會首長，下週一赴立院報告並備詢。民進黨團總召柯建銘說，很難想像國家的電力往如此脆弱，黨團要求台電及各部會須徹查，並呼籲檢調介入調查。

立法院第三次臨時會原訂下週一登場，排定處理前瞻基礎計畫首期預算、《國民體育法》，民進黨團昨提案，擬提早至本週五就召開。因應昨全台大斷電，民進黨團今修改提案，同樣18日就召開臨時會，並將林全赴立院報告備詢列為臨時會首案。

(中時)