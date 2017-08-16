美聯席參謀長鄧福德訪陸 商議北韓台灣南海議題
據新加坡海峽時報（The Straits Times）報導，美國海軍陸戰隊上將、現任參謀長聯席會議主席（Chairman of the Joint Chiefs of Staff）小約瑟夫·鄧福德將軍（Joseph F. Dunford, Jr.），在結束訪問南韓行程後，於昨日抵達北京，與大陸中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長房峰輝會面，並在北京八一大廈前舉行隆重歡迎儀式。兩國軍方高層就台灣、南海、北韓擁核等議題交換意見，房峰輝表示，「大陸願意持續與美軍強化雙方的認識和信任，並深化兩國的合作。」而鄧福德與房峰輝更在昨日會面後，簽署《中美兩軍聯合參謀部對話機制框架文件》，讓兩國軍方能提高並強化彼此的合作交流。
現年61歲的鄧福德上將，出生於麻薩諸塞州波士頓（Boston），被外界賦予「狂熱的天主教徒」和「戰鬥的喬」（Fighting Joe）的稱號。大學畢業進入陸戰隊，從進入第1陸戰師，一路在陸戰隊歷練和升官，相關資歷非常完整，並曾派駐伊拉克2年，在現任國防部長馬蒂斯（James Mattis）手下擔任副手。2012年由歐巴馬總統（Barack Obama）任命為駐阿富汗國際維和部隊司令兼駐阿美軍司令，3年後被提拔為參謀長聯席會議主席至今，目前的軍階是四星上將。
大陸和美國新簽署的協議，將促成美、中兩軍高階將領層級的對話管道，又稱為「聯合戰略對話機制」，是由美國總統川普（Donald Trump）和大陸國家主席習近平於4月份訪談時提出，首次對話將於今年11月在華府舉行，美國五角大廈（The Pentagon）形容，這將是美中之間建立的新「外交與安全對話」。
(中時電子報)
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