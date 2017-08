美聯席參謀長鄧福德訪陸 商議北韓台灣南海議題

美國參謀長聯席會議主席小約瑟夫·鄧福德上將(圖右)與昨日訪問北京,於八一大樓前,與大陸中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長房峰輝(圖左)共同走紅地毯。(圖/中新社)

據新加坡海峽時報(The Straits Times)報導,美國海軍陸戰隊上將、現任參謀長聯席會議主席(Chairman of the Joint Chiefs of Staff)小約瑟夫·鄧福德將軍(Joseph F. Dunford, Jr.),在結束訪問南韓行程後,於昨日抵達北京,與大陸中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長房峰輝會面,並在北京八一大廈前舉行隆重歡迎儀式。兩國軍方高層就台灣、南海、北韓擁核等議題交換意見,房峰輝表示,「大陸願意持續與美軍強化雙方的認識和信任,並深化兩國的合作。」而鄧福德與房峰輝更在昨日會面後,簽署《中美兩軍聯合參謀部對話機制框架文件》,讓兩國軍方能提高並強化彼此的合作交流。

現年61歲的鄧福德上將,出生於麻薩諸塞州波士頓(Boston),被外界賦予「狂熱的天主教徒」和「戰鬥的喬」(Fighting Joe)的稱號。大學畢業進入陸戰隊,從進入第1陸戰師,一路在陸戰隊歷練和升官,相關資歷非常完整,並曾派駐伊拉克2年,在現任國防部長馬蒂斯(James Mattis)手下擔任副手。2012年由歐巴馬總統(Barack Obama)任命為駐阿富汗國際維和部隊司令兼駐阿美軍司令,3年後被提拔為參謀長聯席會議主席至今,目前的軍階是四星上將。

美國現任參謀長聯席會議主席鄧福德上將(圖左)與大陸軍委聯合參謀部參謀長房峰輝(圖右)於昨日正式簽署《中美兩軍聯合參謀部對話機制框架文件》,強化兩軍合作交流。(圖/中新社)

美國小約瑟夫·鄧福德上將(圖右)與夫人愛琳(圖左)共同前往阿靈頓公墓為陣亡將士致意。(圖/美國國防部)

大陸和美國新簽署的協議,將促成美、中兩軍高階將領層級的對話管道,又稱為「聯合戰略對話機制」,是由美國總統川普(Donald Trump)和大陸國家主席習近平於4月份訪談時提出,首次對話將於今年11月在華府舉行,美國五角大廈(The Pentagon)形容,這將是美中之間建立的新「外交與安全對話」。

