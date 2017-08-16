社福機構夏令營變調 男志工疑性侵4男童

聽障輔導機構爆發男志工性侵男童，夏令營活動已遭勒令停辦。（王文吉攝）

夏令營活動安排聽障學員留宿，目前已知有4名男童受害。（王文吉攝）

台中市一家聽障輔導機構驚爆性侵！一名夏令營男志工疑趁學員熟睡時，性侵一名聽障男童，男童不斷嘶吼求援，無奈其他全寢都是聽障學員，根本沒人聽到求救聲，直到隔天男童比手畫腳向輔導老師哭訴指著屁股喊痛，老師見狀嚇一大跳，立刻報警並通報社會局，機構主任一一詢問，竟有4名男童被害。

志工性侵事件曝光後，原定進行到8月12日的夏令營，已於8月1日停課。機構主任表示，涉案的加害人過去也是該機構輔導的聽障學員，長大成年後在外上班工作，每年暑假都會回來當夏令營志工，表現相當認真勤奮。

機構主任說，該單位每年都會舉辦夏令營，讓國、高中學生充實暑假生活，會安排參與學員留宿，該名男志工因為熟識，也常常留宿，目前已知有4名男童受害，為13、14歲的國中生，目前由婦幼隊、檢調介入偵辦。

(中時)