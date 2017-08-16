社福機構夏令營變調 男志工疑性侵4男童
台中市一家聽障輔導機構驚爆性侵！一名夏令營男志工疑趁學員熟睡時，性侵一名聽障男童，男童不斷嘶吼求援，無奈其他全寢都是聽障學員，根本沒人聽到求救聲，直到隔天男童比手畫腳向輔導老師哭訴指著屁股喊痛，老師見狀嚇一大跳，立刻報警並通報社會局，機構主任一一詢問，竟有4名男童被害。
志工性侵事件曝光後，原定進行到8月12日的夏令營，已於8月1日停課。機構主任表示，涉案的加害人過去也是該機構輔導的聽障學員，長大成年後在外上班工作，每年暑假都會回來當夏令營志工，表現相當認真勤奮。
機構主任說，該單位每年都會舉辦夏令營，讓國、高中學生充實暑假生活，會安排參與學員留宿，該名男志工因為熟識，也常常留宿，目前已知有4名男童受害，為13、14歲的國中生，目前由婦幼隊、檢調介入偵辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。