周焯華糾纏三女倫敦「開戰」 「最強小三」疑懷身孕拔得頭籌

周焯華飛往倫敦安撫小三，竟傳出懷有第三胎。(圖/東網)

澳門百億大亨周焯華（洗米華），感情糾纏正宮陳慧玲、緋聞女伴Mandy和名模松岡李那，據悉三女恐將在英國強碰，讓周焯華先行前往倫敦安撫小三Mandy，不過Mandy昨晚被直擊肚子明顯凸出，疑似又懷了第三胎。

根據《香港蘋果》報導，洗米華與Mandy甜蜜牽手在倫敦逛運動用品店，目擊者指出身材火辣的Mandy，肚子居然明顯凸出，甚至還將一頭秀麗長髮剪掉，據悉孕婦為了不讓頭髮搶走寶寶營養，懷孕後常會剪短髮，兩項徵兆讓人推測是否懷了第三胎，不過就在洗米嫂8月底將陪英國念書的女兒入學，松岡李那9月有望到英國參加時裝秀，到時三女將在英國強碰，勢必掀起一場難以預測的戰爭，但是Mandy疑似懷了身孕，又有周焯華在旁悉心照料，「最強小三」似乎已在這場保衛戰取得先機。

(中時電子報)