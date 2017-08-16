全台大停電 立委顏寬恒批政府麻木不仁

立委顏寬恒今天針對全台大停電，痛批政府麻木不仁！（陳世宗翻攝）

針對昨日全台大停電，全台灣粗估有668萬戶以上受到影響，若以台中市來說，粗估也有近40萬戶有停電情形，昨日經濟部長遞了辭呈火速被批准，總統蔡英文今早又在臉書上道歉；立委顏寬恒今天痛批，這樣的政府麻木不仁！後知後覺！

顏寬恒說，網路媒體「顏阿寬」近日發布了一篇「能源大騙局」的影片，直指蔡英文政府能源政策上的錯誤，蔡英文政府只會短線操作，一昧討好部分群眾，卻完全沒有完善的配套措施，從喊非核家園，又接著減碳減少空汙，可是綠能發電卻沒有跟上腳步，使得最後的結果就是「火力全開！助長火力發電！」

顏寬恒指出，根據經濟部的資料，為了實現蔡英文的非核承諾，火力發電的發電比從45%要提升到50%，如果到了2025年，綠能發電有辦法達到20%的發電比，火力發電的發電比才會降到30%，但以現狀的綠能產業來看根本不可能；這樣的政府，能源政策沒有完整配套和未來規劃，只會一昧畫大餅，喊口號，問題一出就道歉，但受苦的依舊是人民！

顏寬恒表示，從和平電塔倒塌開始限電，要求公務員上班別開冷氣，要大家共體時艱，然後現在一個人員的操作失誤，就可以讓全台如同玩「停電的俄羅斯輪盤」，輪流遭受停電之苦，蔡英文總統在臉書上說道歉，說國家的電力供給系統過於脆弱，顏寬恒委員怒指，簡直後知後覺！一個國家的領導者，電力系統的發電與供給攸關民生、產業，甚至到國安的層次，電力系統的脆弱，如此不堪一擊，難道蔡英文總統現在才知道？這真的太令全民傻眼了！

顏寬恒認為，能源政策為國家未來大計，這樣的中央政府一昧短線操作，只有民粹，沒有規劃，看不出負責任的態度，一個部長的下台並無法解決全民的憤怒和痛苦，我們只看到這個政府的麻木與草率，國家的民生、產業、國安陷入了危機，讓全民充滿恐慌。

顏寬恒痛批說，相信全國人民會用選票制裁如此失能的政府，他也將持續監督後續的能源政策，為全民把關！

(中時)