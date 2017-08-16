全台停電 桃議會國民黨團：無法保護人民就下台

桃園市國民黨團召開記者會指出，若蔡政府無法保護人民，就提早下台吧。（甘嘉雯攝）

桃園市國民黨團召開記者會指出，若蔡政府無法保護人民，就提早下台吧。（甘嘉雯攝）

台電大潭火力電廠昨天因中油供氣中斷，造成全台668萬用戶停電，桃園市議會國民黨團16日召開記者會，痛批蔡政府應變不力，「提早下台吧！」議員指出，萬一對岸癱瘓大潭電廠，台灣不就完蛋？呼籲蔡政府懸崖勒馬，如果無法保護人民就下台。

黃敬平、陳美梅、林政賢等議員也指出，桃園市政府平時自豪的民防系統昨晚完全失靈，眾多里長抱怨尋求市府、區公所協助都得不到回應，造成的電器損害也求償無門。

(中時)