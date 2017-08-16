包商稱不給錢欲癱瘓世大運 資訊局：已付2億款項

世大運周六就要開幕，北市府嚴陣以待。有週刊報導指出，北市資訊局苛扣款項讓基層包商拿不到錢，開幕前已3度罷工，包商甚至揚言癱瘓世大運網路設施。資訊局長李維斌今受訪批報導不實，強調當初標案7億總預算，只要廠商提出工作報告書，馬上有專員驗收、付款，目前已付出約2億元。

報導指出，資訊局在與計時計分系統廠商台灣ATOS（源訊科技股份有限公司）議約時，沒訂定工程進度採階段式付款，截至上週ATOS只收到原始得標金額的9％，迫使ATOS只好到處調錢給下游包商。

對此，李維斌澄清，根據公務機關流程，規定廠商提出工作報告書、完成驗收後才會付款，不可能在沒有驗收的情況下就付錢，但也沒有所謂時程。而資通訊是所有場館的最後一哩路，就會是最後驗收付款，資訊局已有專職人員負責，只要工作計畫報告書送至，就能馬上驗收、馬上付款，不擔心會有問題。

李維斌表示，目前款項已經付出1.8億給ATOS，占了三成。也駁斥周刊指出追加預算，強調當初預算規劃就是7億元，主因是資通訊在建置過程，網路布線不可能那麼精準，另外還可能應付臨時需求，因此有預備款項，絕對沒有追加的情形。

李維斌坦言，曾經聽聞下游廠商揚言罷工一次，當時向ATOS了解狀況，對方已承諾會加速付款。強調當初規劃7億總預算，只要廠商提出工作報告書，馬上有專員驗收、付款，目前廠商所提出報告書涉及預算約2億元，款項已全部到位，ATOS代表也列席參加資通訊團隊誓師，總經理陳欣表示，這次世大運會全力以赴，目前全部人員已經進駐，現在是最緊張的時候，會頭低低把世大運辦好。

至於週刊指出上月李休長假跑到加拿大探視妻小，李維斌受訪痛批報導不實，上個月是因公出席網路優化分享，是半年前就既定的行程。而且當時場館尚未到位啟動資通訊，這個月資訊局都全面進駐。他直說，自己對報導感到非常錯愕，但現在已無時間理會，只想把工作做好。

(中時)