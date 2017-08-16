三餐吃麵包 22歲女大生罹糖尿病

醫師提醒，長期以麵包當主食、或一餐只吃麵包，血糖容易出問題。（倪浩倫攝）

大學生也會得糖尿病！22歲的大學生小琪（化名），有次因泌尿道不適就醫，意外檢查出血糖值和糖化血色素都超標、確診罹患糖尿病，問診發現，原來她嗜吃麵包如命，三餐都至少要吃一個精緻麵包。醫師表示，國人傳統愛將澱粉當主食，但無論任何形式的澱粉，份量都應只佔整個餐盤1／4滿就好。

收治該病例的書田診所家醫科主任宋晏仁表示，當食物下肚、血糖上升時，胰臟的胰島會分泌胰島素，來將血液中的葡萄糖帶到細胞內「儲存」，然而血糖若長期瞬間飆高，會讓胰島分泌出問題，或使得細胞對胰島素不敏感的「胰島素阻抗」，兩者都會導致血中葡萄糖無法被帶到細胞，出現「吃很多卻依舊很餓」、「血糖居高不下」等糖尿病症狀。

小琪從小就愛吃麵包，大學北上念書後，更是三餐以麵包當主食，檢查時，糖化血色素達9.6％（糖尿病標準為6.5％），隨機血糖值198也逼近糖尿病的200，確診為糖尿病，更改飲食習慣後，再次回診，數值已大幅降低，僅需服用低劑量降血糖藥物即可。

宋晏仁說，麵包以外，國人還常以各種精緻澱粉當主食，「這觀念應該扭轉」；他以坊間便當為例，下面一大格多是裝飯、麵，上面3小格才裝少許的肉、蛋、蔬菜，「應改成最大格裝蔬菜，2個小格裝肉、蛋等蛋白質，澱粉僅要裝1小格就好。」若是一個大餐盤，份量應以一半蔬菜、蛋白質和澱粉各1／4最為適當。

份量選對了，進食順序也很重要。宋晏仁說，應讓蛋白質和蔬菜優先下肚，其次是澱粉、含糖的水果擺最後，如此可讓血糖的波動幅度降到最低。

(中時)