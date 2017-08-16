李世光下台 挨批棄部長保董事長

經濟部長李世光為815大停電請辭下台。（報系資料照 姚志平攝）

0815全台大停電，經濟部長李世光請辭負責，但出包的台電、中油，目前卻僅傳出台電總經理劉晟熙請辭。時代力量立委徐永明直指，從「棄部長保董事長」可看出台電中油是行政部門惡勢力，油電董下台絕對是政府面對問題的第一步！

昨大潭電廠6部發電機組同時跳機，造成全台大停電，668萬戶受到影響。而跳機原因是供應天然氣的中油，因廠商施工誤觸開關，導致「斷氣」2分鐘所致。不過事件發生後，只有經濟部長李世光請辭，台電、中油董事長迄今「沒表態」，只有台電總經理劉晟熙上午傳出請辭，但尚未獲得證實。

徐永明在臉書批評，「總經理犧牲打，董事長保大位？油電董下台絕對是政府面對問題的第一步！」。

徐永明指出，造成全台無預警大停電的罪魁禍首就是中油，經濟部長都下台了，中油董座還能安然無恙？難道中油是想「棄劉保陳」嗎？

有媒體報導，中油內部「親近陳金德人士」表示，董事長認為目前辭職不能解決問題，這次停電是技術問題，並非陳金德決策出錯。徐永明批評，陳金德如此戀棧，讓人質疑真的有誠意負責嗎？人為疏失造成大停電，絕非到總經理層級就能止血。

此外，台電內部也有人為董事長朱文成抱屈，認為台電是受池魚之殃，要朱文成負責頗為牽強。徐永明批，台電不要以受害者自居，供電出問題你們責任最大，全民才是受害者！

徐永明也指出，815日無預警大規模跳電，短短幾小時讓全台大亂，看來政府勢必該加快推動基礎設施的防護跟強固性。但要是行政部門如果一樣放任讓台電跟中油自己搞（強化跟補強），他已經可以知道檢查結果：就是檢查不出任何問題，因為自己人查自己人，絕對一家親。

徐永明認為，立法院必須有跨黨派調查小組，除了針對跳電事件深究調查，更要參與全面性的檢查電力基礎設施，才不會讓行政部門縱容台電中油，球員兼裁判上下其手。

(中時電子報)