陸軍6軍團軍車演練翻覆 所幸無人員傷亡

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陸軍6軍團1輛軍車演練時翻覆，所幸無人員傷亡。（賴佑維翻攝）

陸軍6軍團1輛軍車演練時翻覆，所幸無人員傷亡。（賴佑維翻攝）

陸軍第6軍團53工兵群16日早上在桃園市石門水庫旁執行M3機動浮門橋車組合訓練時，1輛車因故障在入水口轉彎處翻覆，所幸無人員受傷。

軍方表示，經廠商到場後，初步研判為煞車分泵失效。後續將請吊車將車輛吊起，並針對同款車輛實施全面檢修，釐清相關責任

(中時)