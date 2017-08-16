大成商工師生抗議代理校長 教育部：8月底前選出新校長
「校長不下台，大成沒未來」、「教育部長，救救私校孩子」，雲林大成商工教師會今天動員約50多名師生到教育部前抗議，他們指控代理校長紀博仁代理22個月已違法，且無心校務，造成學校亂糟糟，要求教育部「派代新校長」、「解散董事會」。
教育部國教署科長陳綉藝回應，大成商工曾經兩度召開董事會都選出紀博仁當新校長，但因為程序不完備及紀博仁有官司在身，教育部不同意此人事案。大成商工董事會同意在8月底前選出新校長，而且一定不是紀博仁，開學後，新校長就會上任主持校務。
2015年9月時，當時大成商工校長陳秀娟因午餐回扣案經一審判定有罪，10月起由副校長紀博仁代理校長，陳秀娟隨後在2016年2月辭職，紀博仁則一直代理校長到現在，長達22個月。
大成商工教師會理事長陳國南表示，學校有3000多個學生、200多位教職員，原本是一所體質相當不錯的學校，但紀博仁代理校長達22個月，超過《私校法》規定的最多9個月，且他無心校務、不參加學生活動，老師暑假也僅3天，把學校搞得亂糟糟。
陳國南表示，紀博仁在2015年擔任副校長，於全校召開「招生會議」時，會議中並未討論「大成商工校務會議組織及運作辦法」，會後製作不實公文書函送教育部國教署備查，今年元月被司法單位提起公訴，這樣的人竟然可以代理校長這麼久，教育部失職。
雲林縣教師會理事長謝中憲說，現在許多私校家族化、親戚化，教育部應該解散大成商工董事會，立下典範，才可阻止其他私校董事會亂搞。全國教師工會總聯合會秘書長李雅菁說，大成商工前校長陳秀娟涉及收午餐回扣、現在代理校長紀博仁涉偽造文書，教育部卻放任其發展，這是將3000多個師生權益棄之不顧。
教育部表示，紀博仁雖然從2015年10月開始代理校長，但大成商工董事會一直有在運作選新校長，只是教育部不同意他們提出來的人選，導致新校長產生時間不斷延宕，依教育部認定，紀博仁代理並未違法規定。不過，大成商工董事會這幾天就會選出新校長，學校可望步上正軌。
(中時)
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