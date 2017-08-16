中影案聽證會 邱大展批黨產會又潑糞又抹黑

不當黨產處理委員會16日在張榮發國際會議中心舉行「中影股份有限公司是否為社團法人中國國民黨之附隨組織」聽證程序，國民黨行管會主委邱大展（見圖）出席會議。（劉宗龍攝）

國民黨行管會主委邱大展質疑黨產會找來台灣無形資產鑑價學會的可信度。（劉宗龍攝）

國民黨行管會主委邱大展。（劉宗龍攝）

不當黨產處理委員會今（16）日就中影公司是否為國民黨附隨組織，舉辦聽證程序會。國民黨行管會主委邱大展會前受訪抨擊，今天聽證會又是一次潑糞大會，以政治霸凌專業；中投公司也發表聲明，強調中影股權出售案絕無賤賣情事，呼籲黨產會別為了彰顯績效先射箭再畫靶。

此次聽證程序會爭點在於，中影公司是否曾由國民黨實質控制其人事、財務或業務經營；且其82.56%股權於95年4月27日以每股65元讓售予中影董事長郭台強妻子羅玉珍、中影前副董事長莊婉均，是否是以相當對價轉讓而脫離國民黨的實質控制。

黨產會日前公布，其委託「台灣無形資產鑑價學會」針對中影股權交易價格合理性評估報告書進行複查。邱大展直言，「台灣無形資產鑑價學會是什麼東東？」他說，該學會登記地址竟然是一家補習班，負責人原是學交通管理的教授，最近又換人了，但都不是不動產專業相關，質疑專業性何在，

他也抨擊，黨產會事前又洩漏相關諮詢給媒體，合理懷疑就是潑糞。對於國民黨的質疑，黨產會出示台灣無形資產鑑價協學會立案證書，以及該學會負責人當選證書，強調合理性無虞。

邱大展強調，中影土地案96年時已經三審定讞，黨產會卻還要辦聽證程序會，「這樣有意義嗎？」他認為聽證程序會只是過場，只要黨產會認定是不當黨產就要追徵，聽證程序會已成潑糞、抹黑大會，要求黨產會不要政治凌駕專業，否則會被會計師、估價師唾棄。

中投公司則說，股權出售案的價金包括每股65元及合約所約定之「利潤分享條款」兩部分，每股65元股款部分中投已完成收取。

至於「利潤分享條款」部分則因買方未依約履行，已向買方提起訴訟，要求損害賠償中。中投公司強調，股權出售案絕無黨產會所指控「涉嫌賤賣」之情事。

(中時)