中影案聽證會 邱大展批黨產會又潑糞又抹黑
不當黨產處理委員會今（16）日就中影公司是否為國民黨附隨組織，舉辦聽證程序會。國民黨行管會主委邱大展會前受訪抨擊，今天聽證會又是一次潑糞大會，以政治霸凌專業；中投公司也發表聲明，強調中影股權出售案絕無賤賣情事，呼籲黨產會別為了彰顯績效先射箭再畫靶。
此次聽證程序會爭點在於，中影公司是否曾由國民黨實質控制其人事、財務或業務經營；且其82.56%股權於95年4月27日以每股65元讓售予中影董事長郭台強妻子羅玉珍、中影前副董事長莊婉均，是否是以相當對價轉讓而脫離國民黨的實質控制。
黨產會日前公布，其委託「台灣無形資產鑑價學會」針對中影股權交易價格合理性評估報告書進行複查。邱大展直言，「台灣無形資產鑑價學會是什麼東東？」他說，該學會登記地址竟然是一家補習班，負責人原是學交通管理的教授，最近又換人了，但都不是不動產專業相關，質疑專業性何在，
他也抨擊，黨產會事前又洩漏相關諮詢給媒體，合理懷疑就是潑糞。對於國民黨的質疑，黨產會出示台灣無形資產鑑價協學會立案證書，以及該學會負責人當選證書，強調合理性無虞。
邱大展強調，中影土地案96年時已經三審定讞，黨產會卻還要辦聽證程序會，「這樣有意義嗎？」他認為聽證程序會只是過場，只要黨產會認定是不當黨產就要追徵，聽證程序會已成潑糞、抹黑大會，要求黨產會不要政治凌駕專業，否則會被會計師、估價師唾棄。
中投公司則說，股權出售案的價金包括每股65元及合約所約定之「利潤分享條款」兩部分，每股65元股款部分中投已完成收取。
至於「利潤分享條款」部分則因買方未依約履行，已向買方提起訴訟，要求損害賠償中。中投公司強調，股權出售案絕無黨產會所指控「涉嫌賤賣」之情事。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。