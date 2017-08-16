NBA》湖人史上最佳七人有誰....
根據美國媒體報導指出，《NBA 2K18》電子遊戲挑選出湖人史上最佳7人名單分別是「俠客」歐尼爾、「小飛俠」布萊恩、「魔術」強森、「天勾」賈霸、「大帥」張伯倫、渥錫和保羅蓋索。
湖人自從1947年成軍以來至今共奪得16座總冠軍，喬治麥肯在50年代幫助球隊摘下5冠，退休後紫金部隊沉寂了好長一段時間，直到張伯倫、賈霸、強森、渥錫與史考特披上湖人戰袍之後才開啟了第二個輝煌年代。
湖人的第三個巔峰時期則是歐尼爾與布萊恩聯手，2000-2002完成了隊史第一次三連霸，隨後歐尼爾離隊，布萊恩堅守岡位，2009與2010年與保羅蓋索實現了第四個璀璨時刻。
《NBA 2K18》此次挑選出湖人最佳7人名單，但其中還是有不少遺珠之憾，因此他們在官方網站表示，最佳陣容有15人，這次只不過是公布一半，希望大家猜猜看另外8人會是誰。
(中時電子報)
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