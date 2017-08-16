伍迪艾倫性侵養女 她接拍新片遭嗆自打嘴巴

賽琳娜傳出要接拍伍迪艾倫新片，讓她被指自打嘴巴。（圖／達志影像）

小賈斯汀前女友賽琳娜（Selena Gomez）除了歌唱事業積極發展，她也積極爭取大螢幕演出，近來她就傳出將會接拍導演伍迪艾倫新片，但由於過去伍迪艾倫爆出性侵養女，偏偏賽琳娜向來都替女權發聲，因此她願意拍伍迪艾倫的片就被指是自打嘴巴。

伍迪艾倫是奧斯卡常客，影壇地位相當高，沒想到她的養女過去發表公開信，指他在她7歲時性侵她，震驚影壇。而向來頻頻替女權發聲的賽琳娜，更曾擔任過聯合國兒童基金會親善大使，自從傳出她要出演有性侵前科的伍迪愛倫新片，就被網友狠酸這樣的作法根本是「自打嘴巴」。

(中時電子報)