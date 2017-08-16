伍迪艾倫性侵養女 她接拍新片遭嗆自打嘴巴
小賈斯汀前女友賽琳娜（Selena Gomez）除了歌唱事業積極發展，她也積極爭取大螢幕演出，近來她就傳出將會接拍導演伍迪艾倫新片，但由於過去伍迪艾倫爆出性侵養女，偏偏賽琳娜向來都替女權發聲，因此她願意拍伍迪艾倫的片就被指是自打嘴巴。
伍迪艾倫是奧斯卡常客，影壇地位相當高，沒想到她的養女過去發表公開信，指他在她7歲時性侵她，震驚影壇。而向來頻頻替女權發聲的賽琳娜，更曾擔任過聯合國兒童基金會親善大使，自從傳出她要出演有性侵前科的伍迪愛倫新片，就被網友狠酸這樣的作法根本是「自打嘴巴」。
(中時電子報)
關鍵字：伍迪艾倫、
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。