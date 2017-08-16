815全台大跳電 竹縣議會國民黨團開砲

新竹縣議會國民黨團16日上午召開記者會，呼籲民進黨政府應為815全台大跳電負責，且須重視缺電危機。（莊旻靜攝）

815全台大跳電引發民怨，新竹縣議會國民黨團16日上午召開記者會，嚴厲譴責蔡英文政府。議長張鎮榮表示，「沒有配套的非核家園，是一場大騙局」，也認為除了經濟部長李世光下台外，行政院長林全也應為此事負責；副議長陳見賢也表示，全台17縣市停電，對民生有重大影響，包含交通號誌均停擺，民眾安危誰負責？

張鎮榮、陳見賢與新竹縣議會國民黨團副書記長羅吉祥、林思銘，以及縣議員陳凱榮、國民黨新竹縣黨部主委謝柏意、立委林為洲服務團隊北區主任陳金煌等人均出席記者會，張鎮榮表示，若政府要以10座火力發電廠取代核能，火力發電造成汙染也不小，呼籲政府須「慎思」，應順從民意。

陳見賢也說，15日下午大量民眾透過臉書、電話反映停電問題，助理應接不暇，先前政府才保證夏天絕不斷電，如今又上演「全台大跳電」；陳凱榮自家經營照片沖洗，昨照片洗一半停電，導致相片卡在機器內長時間曝光，根本無法交片」。

羅吉祥則說，可理解非核家園的訴求，但若無配套措施，無法處理供電問題，連帶的是「經濟也無法搞好」；林思銘則抨擊，針對全台大跳電，政府給的說法竟然是「中油承包商工作人員操作錯誤」，令人難以接受、理解。

議員們抨擊民進黨政府，日前信誓旦旦保證不缺電，如今造成全台大跳電，「勿用口號治國」，呼籲政府重視能源問題，避免影響民生及經濟。

(中時)