張善為癱瘓神隱4年 郭鐵人曝他堅決斷聯真正原因

郭鐵人與張善為同為《麻辣鮮師》班底，私交不錯，推測好友堅決神隱到底，跟自我管理及自律拖不了關係。(郭鐵人臉書、中時資料照片)

曾演出《麻辣鮮師》、後成為兒童台「黑皮哥哥」為人所熟知的男星張善為，4年前突然身體不適就醫，診斷出血塊壓迫脊椎神經，也讓他從那時起幾乎癱瘓，連上廁所都得仰賴家人幫忙，而自從他罹病後，不僅從未再登上螢光幕，也跟眾圈內好友切斷聯繫，包含與他在《麻辣鮮師》中同為第三代班底的郭鐵人，跟張善為私交不錯的他表示知道好友狀況後感到相當錯愕，也透露張善為之所以堅決神隱的內幕。

郭鐵人與張善為同為《麻辣鮮師》班底，私下交情也不錯，據《自由時報》報導，在好友身體出狀況的消息傳出後，郭鐵人也嘗試要跟好友聯絡，但連跟張善為更熟稔的潘瑋柏都無法聯繫上對方，一籌莫展之下，只能默默寄予祝福，郭鐵人透露跟張善為一起合作近2年，談到對他的觀察，表示張善為是個相當努力的人，「和他一起搭車時他總是在背台詞，也經常看到他為了工作犧牲睡眠時間」，覺得張善為在演藝圈的成就，都是他努力後應得的。

張善為活躍於演藝圈時，幾乎不曾傳過緋聞或任何負面新聞，郭鐵人表示張善為非常注重個人形象，下戲後就是回家，非常自律，同時「也相當保護自己私生活那一塊」，鐵人覺得這應該就是張善為生病後堅持神隱的主因，「他一定希望回到螢光幕前給人的形象是好的」。

郭鐵人說：「真的真的很希望善為能夠好起來」，感慨像張善為這樣一個對演藝工作充滿熱情的人，一定仍渴望、熱愛這個圈子，卻因為身體狀況而無法繼續待在最愛的舞台，「他是我看過在這圈子最想發光發熱的人，相信這個舞台會等著他的」。

(中時電子報)