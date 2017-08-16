旭光高中多元選修課程 讓學生自由抉擇

旭光高中曾彥傑老師開設海洋環境教育，在開課說明會中，使出渾身解數，向同學推銷課程情形。（楊樹煌攝）

旭光高中黃明樹教師開設生態保育課程。（楊樹煌攝）

草屯旭光高中為讓學生了解多元選修課程內容，特別舉辦課程說明會，由開課老師親自上場，以簡報方式宣導課程內容，讓學生自由選課，由於每堂課程都很有特色，但郤只能選1門課，反讓學生難以抉擇。

因應108學年新課綱實施，旭光高中原在高二開設4學分多元選修課程，有11門課讓學生跑班選修，含日語、法語、生態保育與探索、飲食文化與生活、情感教育、獨立研究等課程。

今年度高一新生增設2學分，共有6學分的多元選修課程，希望能讓高中學生早日享受新課綱多元特色課程的精神；因而舉辦開課說明會讓學生充分了解。

旭光高中指出，各領域教師在經過1年的研發及規劃後，在高一新開設9門選修課，國文科開「巷弄文學」，提升學生對草屯地區文學的了解；英文科開設「繪英繪本」，讓英文融入美術課程，指導學生製作英文繪本。

自然科開「誤理新新聞」，訓練學生從生活中破除科學新聞的迷思，另還有攝影入門、動物行為初探、鄉土調查、經典數學漫談等，都是由各領域研發出來的課程。

在開課說明會中，由開課老師向同學介紹課程內容及要求，學生依自己學習意願及規劃選課，選修人數滿15人才能開課，開課老師無不使出渾身解數，向同學推銷課程，希望能吸引較多的學生選課，也要避免選課人數太少而無法開課。

高一新生鄭少翔表示，看了這麼多精彩的課程，每堂課都好想選，可是只能選一門課，回家後要好好考慮。

校長何光明表示，透過多元選修課程，鼓勵高中部教師開發多樣化的教學內容，建立學校特色課程，並培養學生自主規劃課程習慣，充實自我學習歷程，為將來求學生涯做好準備。

(中時)