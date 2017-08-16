身障機構傳性侵 中市：已進入司法階段不便評論
針對周刊報導某中部身障機構疑似驚傳性侵案，台中市政府社會局表示，因相關案情已進入司法偵辦階段，基於偵查不公開及性侵害防治法、兒少法等規定，不便評論或說明該機構狀況。
社會局指出，台中市倘若發生相關案件，由性侵害防治中心受理通報，並依性侵害犯罪防制法相關規定處理，移送檢警單位；為協助被害人及其家庭，亦將由家庭暴力暨性侵害防治中心持續關懷輔導，並提供相關法律資源及司法陪同等協助。
社會局表示，相關機構若涉缺失及違法，政府對其可進行裁罰，最重亦可進行撤銷登記、勒令停止營運之處分。另外，亦將積極加強身心障礙服務單位之查察，及有關性侵害防治專業訓練之宣導，以杜絕類似不幸案件。
都發局強調，媒體報導該機構建築物是否涉及違反建管法令規定，將儘速查明後依法辦理。
(中時)
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