台北高溫攝氏37.8度 持續挑戰38度

台北市今天中午達到攝氏37.8度，持續挑戰38度高溫。（圖／取自氣象局網站）

根據中央氣象局的觀測紀錄，大台北地區上午11點24分已測得攝氏37.8度的高溫，其次是板橋的37.2度，花東縱谷亦有36度以上高溫出現的機率，請民眾注意防曬、多補充水分並預防中暑。

這也是台北地區連續12天的最高溫逾36度，8月分累計已有11天超過37度，持續改寫台北觀測站120年來新紀錄，可能還要再熱個幾天，下周進入8月下旬氣溫才有可能略降。

(中時)