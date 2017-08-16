遭棒協不尊重 球員工會將抵制棒協主導賽事

球員工會今與時代力量進行記者會，將抵制棒協主導賽事。(周鎮宇攝)

中職球員工會因年初經典賽熱身賽棒協對於球員總總不尊重，今呼籲說，「在無法獲得互信基礎的現況下，本會不願意再與棒協合作國際賽事業務，也不同意所屬會員參與由棒協主導之國際賽事」。

球員工會今與時代力量黨團召開記者會，針對1~2月經典賽熱身期間，在澳洲熱身賽與台中舉辦的台古熱身賽都有售票，加上讓球員參加非官方活動，球員工會都未被告知，導致眾多球員不滿。

球員工會發言人趙子維表示，當時雖多次與棒協以及體育署開會，卻不曾被通知相關熱身賽售票行為，引法球員不滿，所以未來決定將抵制由棒協主導的賽事。

另外球員工會也將國際賽四大主張，增為六項，其中包含集訓時程須與球員工會討論不超過四周，以及不得擅自安排球員出席非官方主辦賽事或活動，趙子維指出，其實不只針對棒協，也期望讓中職知道未來主導賽事須與球員工會溝通，達成好的共識，包含11月的亞冠賽。

趙子維也提到，原本世大運以及U18就要請工會會員進行抵制，不過因為球員都屬列管球員，以及先前都已簽屬出賽同意書，所以無法進行抵制，但未來棒協如有主導賽事，盼做好溝通與球員工會訴求，球員才有可能參與。

不過目前體育署已在3月初步宣布未來一級賽事將交給中職主導，棒協祕書長林宗成指出，目前確定將3大賽事權力交由中華職棒處理，目前僅待體育署提出正式書面報告，至於對外國際窗口棒協將全力配合，未來如有主導賽事，也會與球員工會密切溝通。

(中時電子報)