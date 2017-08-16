世大運》男足有救了!陳浩瑋返台頂替陳昭安
主將陳昭安傷退，日籍教頭黑田和生病倒，利空連連的中華世大運男足代表隊終於出現轉機！效力於中甲北京北控的旅外好手陳浩瑋，於16日返抵台灣，預計在下午的世大運技術會議正式替換受傷的陳昭安，替中華隊打下強心針！
陳浩瑋是男足國家隊的主力先發，在陳昭安7月初於全運資格賽受傷後，中華足協就希望請陳浩瑋頂上世大運，理事長林湧成7月底到大陸拜會台灣球員效力的各家俱樂部，還特地向北控拜託，北控俱樂部總經理楊俊生也同意放行陳浩瑋。
然而名單登錄的時間已過，換人計畫只能以鴨子划水的方式進行，足協取得俱樂部放行承諾，而於技術會議提出換人與辦理選手ID卡等程序，則獲得體育署與大專體總的全力協助，可望正式取代左腳踝韌帶撕裂傷的陳昭安。
陳浩瑋15日接獲通知，今早8時於北京搭機，中午返抵國門，將把護照交給代表團，進行登錄程序，今晚就可望參與世大運男足代表隊的訓練。
陳浩瑋這次返台「即刻救援」，犧牲其實很大。近兩場中甲聯賽他都爭取到先發機會，歸隊後未必還能保住位子，且每位北控球員的獲勝獎金據稱達10萬人民幣。但一如前年對澳門的國際友誼賽，陳浩瑋脫掉球衣慶祝進球，露出寫著「台灣我們一起加油」的內衣，這位阿美族戰士仍選擇接受邀請，回台襄助世大運。
中華男足本屆世大運將於18日晚間7時半首戰墨西哥，21日對陣法國，23日遭遇南韓，取得分組前2才能晉級8強，否則只能參加9至16名的排名賽。
(中時電子報)
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