不可能誤觸 藍委質疑中油未啟用備用輸氣管

昨日全台大停電，蔡英文總統在臉書說是因為「誤觸」造成損害。國民黨立委呂玉玲今指出，她請中油天然氣部門的人員報告昨天大潭電廠發生跳電的事故。據中油解釋，這次是由於電動閥(motor-operated valve)關閉2條輸氣管線所致，而電動閥上有保護措施，插銷、保護蓋該有的都有，要關閉電動閥，至少還要拔開插銷、掀開保護蓋，根本不可能「誤觸」。

呂玉玲表示，原本共4條輸氣管線中，主要輸氣管有2條，備用有2條，主要的輸氣管被關閉導致氣壓下降，備用的應該要啟動，但是備用也沒有啟用，又因為大潭電廠全力運轉需要維持高壓的天然氣，天然氣壓力瞬間掉下來，就算馬上重啟，也來不及，大潭電廠的系統就瞬間當機，究竟為什麼沒有啟用，中油也說不出來。

呂玉玲批評，中油董事長陳金德在記者會上對於這兩點卻隻字未提、含糊帶過，只用「系統異常」作為事件發生的主因，相信沒有人可以接受，蔡英文總統口口聲聲要打造台灣能源建設，卻在昨天執行了多年未有的限電措施，台灣的能源未來在哪裡，難道真的只能用愛發電了嗎？

(中時)