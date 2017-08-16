世大運》田徑場上的嬌娃謝喜恩

世大運田徑場上的嬌娃謝喜恩。(江百川先生提供)

就讀台師大運動競技系的女子跨欄美少女謝喜恩，將在8月25日上午9點30於台北田徑場與澳洲雪梨大學電機系珍娜柯(Michelle Jeneke)，以及荷蘭全能項目好手薇瑟(Nadine VISSER)於100跨欄項目同場較勁。

澳洲雪梨大學珍娜柯。(摘自珍娜柯推特)

中華田徑協會曾多次嘗試邀請珍娜柯來台參加台灣田徑公開賽，但都因為她的賽事計畫無法配合而未能成行，這次世大運終於可以看到她的招牌熱身以及美妙身材。

荷蘭全能與100公尺跨欄美女薇瑟。(翻拍網路)

荷蘭好手薇瑟是世青女子全能與100跨欄雙料金牌得主，倫敦世錦賽也跑進決賽，是歐洲新生代田徑明星。

謝喜恩是我國著名100跨欄常勝軍，田徑場上的帥氣動作與私底下甜美笑容吸引了不少粉絲！這一場賽事勢必是一場結合力與美的硬戰，喜歡田徑的民眾可要好好爸渥把握，屆時在觀眾席上說不定一轉身發現明星選手就坐在你身旁。

(中時電子報)